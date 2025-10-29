Bursa'da kaçak içki alarmı: 55 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Rojbin Z., iddiaya göre alkol aldıktan kısa süre sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde alkol alan Rojbin Z., bir süre sonra rahatsızlandı. Durumu fark eden yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, yapılan tüm müdahalelere rağmen Rojbin Z.'yi kurtaramadı.

İlk incelemelere göre ölümün kaçak içkiden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi. Rojbin Z.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili polis soruşturma başlatırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin de sahte içki şüphesi üzerinde geniş çaplı bir çalışma yürüttüğü öğrenildi.