Bursa’da körfez seferleri 5 Temmuz’da başlıyor

Deniz ve göllere toplam 277 kilometre kıyısı bulunan Bursa’nın sahil kenti özelliğini öne çıkartmak ve turizmden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz yaz başlatılan Körfez Seferleri, 5 Temmuz Cumartesi günü Mudanya İskelesi’nde düzenlenecek törenle tekrar başlatılıyor.

BURULAŞ tarafından Mudanya-Tirilye, Mudanya-Gemlik, Gemlik-Kumla arasında yapılacak seferlerle, vatandaşlar hem denizin keyfini çıkartacak hem de zamandan tasarruf ederek seyahat edebilecek.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacak

700 yolcu kapasiteli, açık ve kapalı alanlara sahip yolcu gemisiyle yapılacak deniz ulaşımı, her hafta Cuma-Cumartesi ve Pazar günleri saatli ve tarifeli olarak gerçekleştirilecek.

Biletler gemi içerisinde satılırken, binişler BursaKart veya kredi kartı kullanılarak yapılabilecek. Sefer saatleri ve ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye BURULAŞ internet sitesinden ulaşabilir.

"Bursa'nın turizmine katkı sağlayacak"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte yıllardır konuşulmasına rağmen hayata geçirilemeyen şehir içi deniz ulaşımını geçtiğimiz sene başlattıklarını, bu sene de geliştirerek devam ettirdiklerini söyledi.

Kent içinden ve İstanbul’dan BUDO ile gelenlerin bu hizmetle kolayca Tirilye ve Gemlik’e ulaşabileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerin Bursa’yı yakından tanıma imkanı bulacağını ifade etti.

5 Temmuz Cumartesi gününden itibaren seferlerin başlayacağını dile getiren Başkan Bozbey, “Körfez seferleri, Bursa'nın turizmine katkı sağlayacak ve kentin deniz kimliğini ön plana çıkartacaktır. Halkımızı, 700 yolcu kapasiteli, açık ve kapalı alanlara sahip modern yolcu gemisiyle denizin keyfini çıkartmaya davet ediyorum” dedi.