Bursa'da korku filmi gibi olay! Bıçaklı palyaço dehşeti
Bursa'da palyaço kıyafeti giymiş ve elinde bıçak taşıdığı iddia edilen kişi, sokakta oynayan çocukları kovalayarak mahallede büyük paniğe yol açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüpheli ifadesinde elinde bıçak değil, bisiklet kornası olduğunu ve sadece şaka yapmak istediğini söyledi.
Olay, Osmangazi Alaaddin Mahallesi 1. Zindankapı Sokak'ta 18 Ağustos akşamı saat 21.30 sıralarında meydana geldi.
Bıçakla çocukların üzerine yürüdü
İddiaya göre, palyaço kılığındaki şüpheli, elindeki bıçakla çocukların üzerine yürüdü.
Sokağın başında şüpheliyi gören 2 anne, yanlarındaki 3 çocuğuyla birlikte korku içinde eve kaçtı ve kapıyı kapattı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin tek katlı müstakil evin önünde bir süre beklediği, tam gideceği sırada tekrar geri dönüp pencereye doğru el salladığı anlar görülüyor.
Olay sonrası polis ekiplerince yakalanan M.D., ifadesinde animatör olduğunu, düğünlerde palyaço olarak çalıştığını söyledi.
"Bıçak değil, bisiklet kornası"
O gün sokaktan geçerken çocuklara şaka yapmak istediğini belirten M.D., "Saklandığım yerden çıkarak üzerlerine koştum. Çocuklar panik yapınca evlerine kaçtı. Anneleri, çocukların korktuğunu söyleyince özür dileyip yoluma devam ettim" dedi. Elinde bıçak değil, bisiklet kornası bulunduğunu da dile getirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.