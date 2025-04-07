Bursa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı
Son dakika gelişmesi... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20:39'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 7, 2025
Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Mustafakemalpaşa (Bursa)
Tarih:2025-04-07
Saat:20:39:59 TSİ
Enlem:40.10583 N
Boylam:28.56889 E
Derinlik:6.99 km
Detay:https://t.co/p03z2ermkS@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi