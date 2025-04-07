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Bursa'da korkutan deprem! AFAD açıkladı

Son dakika gelişmesi... Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 20:39'da 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 6.99 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Kaynak: HABER MERKEZİ