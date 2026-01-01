Bursa’da okullar tatil mi? Bursa Valiliği'nden açıklama geldi

Bursa'da kar yağışı ve aşırı soğuk hava şartları sebebiyle okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı ve aşırı soğuk hava şartları sebebiyle, meteorolojik verilere göre olağan dışı buzlanma ve don olaylarının meydana geleceği, hayatı olumsuz etkileyeceği ve bu durumun uzun süreceğinin değerlendirilmesi üzerine, 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde örgün ve yaygın tüm eğitim kurumlarında (Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kursları dahil) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Meteoroloji tarafından verilen bilgilendirmede ise, saat 21.00'de eksi 7 derece olarak ölçülecek hava sıcaklığının, saat 03.00 ile 06.00 arasında ise eksi 9 olmasının beklendiği ifade edildi.