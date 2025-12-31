BURSA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ? Bursa'da okullar tatil mi? Okullar tatil oldu mu? Bursa Valiliği'nden açıklama geldi mi?

Bursa'da son günlerde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kent genelinde kendini hissettirmeye devam ediyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklıklarındaki düşüşle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini artırırken, bazı bölgelerde beyaz örtü oluştu.

Kar yağışının zaman zaman etkisini artırmasıyla birlikte, kentin güney kesimleri başta olmak üzere bazı noktalarda buzlanma ve don olaylarının görüldüğü bildirildi. Sabah saatlerinde ana arterlerde trafik akışının yavaşladığı, sürücülerin ise temkinli ilerlediği gözlendi.

Buzlanma ve sis uyarısı

Meteorolojik değerlendirmelere göre, yağışlı havanın 1 Ocak Perşembe akşam saatleri itibarıyla bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Ancak hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle yer yer sis ve pus oluşabileceği, gece ve sabah saatlerinde ise buzlanma riskinin devam edeceği belirtiliyor. Soğuk havanın etkisinin 3 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerine kadar sürebileceği tahmin ediliyor.

Bursa'da okullar tatil edilecek mi?

Bursa'da etkili olan soğuk hava ve kar yağışı sonrası öğrenci ve velilerin gündemindeki en önemli soru, okulların tatil edilip edilmeyeceği oldu. Ancak şu ana kadar Bursa Valiliği ya da ilgili kurumlardan eğitime ara verileceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.