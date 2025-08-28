Bursa'da orman yangını! Alevler hayvan çiftliği ve enerji santraline yaklaştı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın şiddetli etkisiyle hızla yayılıyor. Fethiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan alevler, hem tarım arazilerini hem de yerleşim yerlerini tehdit altına aldı. Yangın nedeniyle Bursa-Bilecik yolu trafiğe kapatıldı.

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Yangın, saat 13.30 sularında başladı ve kısa sürede büyüyerek hem Marmaracık hem de Seymen köylerine doğru ilerlemeye başladı.

Alevlerin yükseldiği bölgeye havadan helikopterler, karadan ise tanker ve itfaiye araçları sevk edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait 12 araç ve 25 personel, alevlerle mücadele ediyor. Söndürme çalışmalarına köylüler de destek veriyor.

Hayvan çiftliği ve güneş enerjisi santrali tehlikede

Yangının yayılmasıyla birlikte, ormana yakın bir hayvan çiftliğinin de tehlike altında olduğu belirtildi.

Yangının bir diğer tehdidi ise Bağlar Mevkisi'ndeki bir güneş enerjisi santrali. Helikopterler, santralin çevresindeki alevleri kontrol altına almak için defalarca sortiler yaparak yoğun çaba harcıyor. Yangın söndürme ekiplerinin bölgedeki mücadelesi aralıksız devam ediyor.