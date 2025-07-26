Bursa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Harmancık-Orhaneli mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bugün öğle saatlerinde Bursa'nın Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.