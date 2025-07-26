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Bursa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Bursa'nın Harmancık-Orhaneli mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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Bursa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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Bursa'nın Harmancık-Orhaneli mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Bugün öğle saatlerinde Bursa'nın Harmancık ile Orhaneli ilçeleri arasındaki ormanlık bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Bursa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 1

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangına müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor - Resim : 2

Yangını kontrol altına almak için ekiplerin yoğun çabası sürerken, bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA