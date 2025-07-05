Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Alacaat Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 9 kişiden biri tutuklandı. Yangının, motorlu testere kullanımından kaynaklandığı ortaya çıktı.

Alacaat kırsalında üç gün önce başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle 23 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Yangına; 1 insansız hava aracı (İHA), 1 helikopter, 6 arazöz, 2 su tankeri ve toplam 46 kişilik müdahale ekibiyle karadan ve havadan müdahale edildi.

Soruşturmada 9 kişi gözaltına alındı

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde yürütülen soruşturmada, yangının çıkış nedeni üzerinde yapılan teknik ve saha incelemeleri sonucunda, olay sırasında ormanda odun kesimi yapan 9 kişi gözaltına alındı. İncelemelerde, 26 yaşındaki Onur Akın’ın kullandığı motorlu testerenin egzoz kısmından sıçrayan kıvılcımın yangına sebep olduğu değerlendirildi.

Bir kişi tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest

Gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 16 yaşındaki B.G., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan Onur Akın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler H.A. (27), M.D. (22), Y.G. (30), H.D. (20), S.D. (25), K.G. (54) ve F.D. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma devam ediyor

Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı sürdürdüğü, ormanlık alanlardaki kıvılcım kaynaklı yangın risklerinin önlenmesine yönelik yeni önlemlerin de gündeme gelebileceği öğrenildi.