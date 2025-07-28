Bursa'da ormanı yakan kişinin FETÖ bağlantısı ortaya çıktı

Dün Orhaneli ilçesinde çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen kamyonetin kasasından benzin bidonları çıkmıştı. Kamyonetin sürücüsü 30 yaşındaki U.A. da yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Valilik FETÖ bğalantısını doğruladı

Bursa Valiliği şahsın FETÖ ile bağlantısını doğruladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

2021'de KHK ile ihraç edilmiş

U.A.'nın 2019 yılında FETÖ/PDY'ye üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı, 2021 yılında da KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı.

"Bir an şeytana uydum" dedi itiraf etti

Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan U.A.'nın ifadesinde ihraç edildikten benzilikte çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığını ve psikiyatri ilaçları kullandığını söylediği iddia edildi. İfadesinde ayrıca bir an şeytana uyarak benzin aldığını, arabası ile Kışmanlar Parkı'na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf ettiği öne sürüldü.