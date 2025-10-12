Bursa'da oto yıkamacı barajlar dolana kadar dükkanı kapattı

Bursa'da faaliyet gösteren bir oto yıkama işletmesi, su kaynaklarının korunmasına dikkat çekmek amacıyla barajlar dolana kadar faaliyetlerine ara verme kararı aldı. İşletme sahibi Yusuf Yamanlar'ın aldığı bu karar, çevre duyarlılığı açısından kentte takdir topladı.

İşletmesinin kapısına "Şehrimizin su kaynaklarını tüketen ulusal firmalara örnek olması dileğiyle işletmemiz barajlarımız dolana kadar kapalıdır" yazılı bir pankart asan Yamanlar, kararı nasıl aldığını şu sözlerle anlattı:

"Birkaç gün önce yaşlı bir abla geçiyordu. Hava hafif yağmurluydu, ‘Keşke bu yağmurda araba yıkamasanız' dedi. Çok haklısın ablacım, dedim. Uzun zamandır düşünüyordum ama ne yapacağımı bilemedim. Hemen arkadaşlara söyledim, dükkanı temizledik, kapattık. Sonra bir reklamcı arkadaşımdan bir pankart hazırlamasını istedim. Belki birine dokunur, onlar da sularını tasarruflu kullanır."

"Barajlar dolmadan açmayacağım"

Yamanlar'ın bu davranışı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar, işletmenin kuyu suyu kullandığını öne sürerek kapatma kararına gerek olmadığını savundu. Ancak Yamanlar, şebeke suyu kullandığını vurgulayarak iddialara yanıt verdi:

"Ben burada şebeke suyu kullanıyorum, aylık ortalama 7-8 bin TL su faturası geliyor. En azından bunu keselim diye düşündük. Büyük sanayi firmalarına, özellikle tekstil sektörüne dikkat çekmek istedim. Barajlar dolmadan bu dükkanı açmayacağım. Kirası, elektriği, çalışanların ödemeleri hepsi cebimden çıkacak ama yine de açmayacağım."