Bursa'da özel okula FETÖ operasyonu

25 Ocak 2018

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce KHK ile kapatılan ve bir süre sonra yeniden açılan Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nin sahibi İ.D, eşi ve aynı zamanda ortağı olan M.D. ile okul müdürü S.K. gözaltına alındı.

Polis, Özel Mavi Deniz Anadolu Lisesi'nde de arama ve inceleme başlattı. Gözaltına alınan okul sahibi İ.D. erken saatlerde okula getirildi. Okula gelen ekipler bazı belge ve evraklar ile bilgisayar hard disklerinin kopyalarını aldı.

Öte yandan, kapatılan bazı FETÖ okullarından zaman zaman bu liseye para aktarıldığı, örgütün okullarındaki öğretmen ve öğrencilerin söz konusu okula yönlendirildiği öğrenildi.

Arama ve incelemelerin sürdüğü okulda görev yapan bazı öğretmenler hakkında örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock"u kullandıkları iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA