Bursa'da sanayi sitesinde patlama: 5 yaralı

26 Nisan 2019

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde polyester iplik üretilen atölyede meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında 4'ü ağır 5 işçi yaralandı.

Oto Sanatkarları Sitesi'ndeki (Otosansit) iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu. Polyester iplik üretilen atölyede daha sonra yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Vücutlarında yanıklar oluşan biri kadın 5 işçi, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atölyede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

"Yaralılardan 3'ünün durumu ağır"

Bursa Valisi Yakup Canbolat, patlamanın oksijen kaynağı ve oksijen tüpünden kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.

Canbolat, "İçeride çalışan 5 kişi yaralandı ve bunların 3'ünün durumu ağır, ikisinde sadece yanıklar var. Bunların hastaneye intikalleri sağlandı. Patlama sonucu çıkan yangına da itfaiye ekiplerimiz gerekli müdahaleyi yaptı." dedi.

Kaynak: AA