Bursa’da sel suları kamyonu devirdi

25 Mayıs 2018

Bursa’da akşam saatlerinde aniden bastıran yağmurla birlikte dereler taştı, sokaklar sular altında kaldı. Bursa - Orhaneli karayolunda su ile birlikte gelen heyelan yolu trafiğe kapattı. Bu esnada sel sularının ortasında kalan bir kamyon kısa bir süre sonra sürüklenmeye başladı. Olaya AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri müdahale etti.

Ayrıca taşmak üzere olan Mihraplı Deresi ise vatandaşlar tarafından drone ile görüntülendi. Görüntülerde azgın suların çamurla birlikte irili ufaklı ağaç ve odun parçalarını sürüklediği görüldü.

Kaynak: İHA