Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeciler, kısa sürede büyüyen ve yoğun dumanın yükseldiği bölgede alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı. Polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın bölgesine gelen Vali Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgiler aldı.

Vali Canbolat, yangının başlamasının hemen ardından alevlerin kontrol altına alındığını ancak alevlerin büyümesiyle fabrikanın tamamını yangının sardığını ifade etti. Canbolat, "Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA'lar dahil. Çevre illerden de takviye ekipler istedik. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahiplerinin ifadesi, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Burada şu anki amacımız, çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayret sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek istiyoruz" dedi.



Vali Canbolat, öğrencilerin tahliyesiyle ilgili de, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok" diye konuştu.