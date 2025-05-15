Bursa'da tellere dolanan 1,5 metre boyundaki yılan korkuttu
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bir sitenin bahçe tellerine dolanan yaklaşık 1,5 metrelik yılan, çevre sakinleri arasında paniğe neden oldu. Zehirli olabileceği şüphesiyle kimsenin yaklaşamadığı yılan için itfaiyeye haber verildi.
Bursa’da bir sitenin jiletli tellerine dolanan yılan mahalle sakinlerini endişelendirdi. İtfaiye ekipleri yılanı doğal yaşam alanına bıraktı.
Nilüfer ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki bir sitenin bahçe tellerine sarılı halde görülen yılan korku dolu anlar yaşattı.
Zehirli olabileceği ihtimaline karşı kimsenin yaklaşamadığı yılanın nasıl oraya geldiği bilinmezken, itfaiye ekipleri yılanı bulunduğu yerden aldı. Jiletli teller sebebiyle ilerleyemeyen yılan, ekipler tarafından doğal ortamına salındı.
Vatandaşlar ise, 1,5 metre boyundaki yılanın ekipler tarafından kurtarılmasını tedirgin gözlerle camlardan izledi.