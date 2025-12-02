Bursa’da Tiny House hırsızlığı: 1,2 milyon liralık ev jandarmanın takibiyle bulundu
Bursa'nın Mudanya ilçesinde hafta sonunu geçirmek için satın aldığı Tiny House’un yerinde olmadığını gören M.E., büyük şaşkınlık yaşadı. Değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı taşınabilir evin, içindeki eşyalarla birlikte çalındığı belirlendi.
Bursa'da, hafta sonunu geçirmek için aldığı Tiny House, çalınınca sahibi hayretler içinde kaldı.
Yaklaşık 1 milyon 200 bin liralık değerindeki evi ve içindeki eşyaları çalan zanlı jandarma ekiplerince yakalandı.
Şaka gibi olay, Bursa'nın Mudanya ilçesi Eğerce Mahallesinde meydana geldi.
Zanlı K.E., değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan tek katlı Tiny House evi ve içindeki malzemeleri çaldı. Evin sahibi geldiğinde evi göremeyince, durumu Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Jandarma ekipleri, 8 mahalledeki tüm güvenlik kameralarını izleyerek zanlının K.E. olduğunu tespit etti.
Yapılan operasyonla, Tiny House ev tam ve eksiksiz şekilde sahibi M.E. isimli şahsa teslim edilirken, zanlı K.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.