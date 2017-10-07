Bursa'da trafik kazası: 2 ölü, 6 yaralı
Bursa'da hafif ticari araç beton sulama kanalına çarptı. Meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Bursa'da hafif ticari aracın beton sulama kanalına çarparak takla atması sonucu 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.
Mahmut Arslan (52) idaresindeki 16 RBL 07 plakalı hafif ticari araç, Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Mahallesi Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton sulama kanalına çarparak takla attı.
Kazada sürücü Arslan, annesi Meryem Arslan (70) ve eşi Meryem Arslan (47) ile Yasin Kobal (2), Merve Kobal (24), İlknur Cüre (25), Ömer Cüre (9) ve Zümranur Cüre (2) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince, Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan sürücünün annesi Meryem Arslan ile eşi Meryem Arslan hayatını kaybetti.
Kaynak: AA