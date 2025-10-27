Bursa’da üç gün su kesintisi yapılmayacak
Son yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde artış görülen Bursa’da, planlanan su kesintilerine 3 gün süreyle ara verildi.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte 28, 29 ve 30 Ekim tarihlerinde su kesintisi olmayacağını duyurdu. Kuraklık nedeniyle bir süredir kademeli kesintilerin uygulandığını hatırlatan Bozbey, son yağışların barajlarda hareketlilik sağladığını belirtti.
Başkan Bozbey, su tasarrufu konusunda duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, “30 Ekim’de durumu yeniden değerlendireceğiz. Yağışların devam etmesi ve su seviyesinin yükselmesiyle kesintileri tamamen kaldırmayı hedefliyoruz” dedi. Bozbey, sürecin devamında da tasarruf çağrısını yineledi.