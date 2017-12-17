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Bursa'da ulaşıma lodos engeli

Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edilirken, Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine de lodos nedeniyle 1 gün ara verildi.

Bursa'da ulaşıma lodos engeli
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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. 

BUDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 08.00 ve 09.00 saatlerindeki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle saat 08.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece), 09.00 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve 10.30 İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

Teleferik seferlerine lodos engeli

Öte yandan Bursa-Uludağ arasında alternatif ulaşımı sağlayan teleferik seferlerine lodos nedeniyle 1 gün ara verildi.

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