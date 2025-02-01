Bursa'da ünlü AVM'de çatıdan parça düştü! Deprem zannettiler
Bursa'da bir AVM'nin tavanı bilinmeyen bir şekilde yemek yiyen müşterilerin üzerine çöktü. Tavandan düşen parçalar nedeniyle bir kişi hafif yaralanırken, vatandaşlar olay anının "Deprem oluyor zannettik" diye anlattı.
Bursa'da Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mudanya Caddesi üzerindeki bir AVM'nin yemek katında yüzlerce kişinin yemek yediği sırada tavan çöktü.
Tavandan düşen parçaların altında kalan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir çalışan bayılırken, görevliler müdahalede bulundu.
"Deprem oluyor" zannedip paniğe kapılan vatandaşlar yemeklerini bırakıp AVM'den dışarıya kaçtı.
Vatandaşların birbirini ezmemesi için güvenlikler olaya müdahale etmeye çalıştı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.