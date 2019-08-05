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Bursa’da yangın alarmı

Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bursa’da yangın alarmı
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Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.

5 farklı noktada başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü.

Sıçramalarla 9 ayrı bölgede devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Söndürme çalışmalarına karadan 30 arazöz, havadan da 5 yangın söndürme helikopteri eşlik ediyor.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için 2 helikopterin daha kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.

 

 

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