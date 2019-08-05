Bursa’da yangın alarmı
Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bursa Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda sabah saatlerinde yangın çıktı.
5 farklı noktada başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüdü.
Sıçramalarla 9 ayrı bölgede devam eden yangına Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Söndürme çalışmalarına karadan 30 arazöz, havadan da 5 yangın söndürme helikopteri eşlik ediyor.
Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangını söndürmek için 2 helikopterin daha kısa sürede yangın söndürme çalışmalarına katılacağı belirtildi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken sabotaj ihtimali üzerinde duruluyor.