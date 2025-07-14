Bursa’da yeni ulaşım kartı sistemi hayata geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentte artık eski abonmanların yerine "Kişiselleştirilmiş BursaKart Abonmanı" sistemine geçildiğini duyurdu.

Yeni sistemle özellikle raylı sistem kullanımının teşvik edileceğini belirten Bozbey, “Kişiselleştirilmiş Tam BursaKart Abonman”ın 100 biniş hakkı ile 2900 TL, “Kişiselleştirilmiş Öğrenci BursaKart Abonman”ın ise 790 TL olacağını açıkladı. “Sadece bugünü değil, yarınları da düşünerek hareket ediyoruz” dedi.



Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’ndeki Temmuz Ayı Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan Başkan Mustafa Bozbey, bir ay boyunca yapılan çalışmalar ve gündeme dair konular hakkında bilgi verdi. Ana teması ulaşımdaki fiyat düzenlemeleri, abonman sistemi, su tasarrufu ve yangınlar olan toplantıya, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekilleri Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Hasan Öztürk ve Orhan Sarıbal, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan katıldı.

"100 tane daha yangın tankeri dağıtacağız"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, birlik ve beraberlik içerisinde güzel işlere imza attıklarını belirterek her bir belediye başkanına yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti. 24 saat çalışma prensibini devam ettirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, altyapı ve üstyapıda yürütülen hizmetlerin vatandaşlar tarafından takdir edildiğini hatırlattı.

Doğumdan ölüme kadar insan hayatının her anında hizmet ürettiklerini anlatan Başkan Bozbey, son günlerde yaşanan yangınlara da değindi. Yangınların büyük kısmının insan kaynaklı olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Artık anız yakılmamalı. Birçok ağacımızı bu sebepten kaybettik. Doğanın dengesi bozuluyor. Bacalarımızı temizleyelim. Elektrik tesisatlarımızı kontrol ettirelim. Bursa’da son 15-20 gündür hemen hemen her gün bir yerde orman yangını yaşanıyor. Daha önceden dağıttığımız 100 civarındaki traktör arkası yangın tankerlerinin ne kadar işe yaradığını gördük. Önümüzdeki günlerde 100 tane daha yangın tankeri dağıtacağız. Yangın olmaması en büyük dileğimiz. Ama artık 10-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz. Bu yüzden itfaiye grubunun teknik ve insan kapasitesini artırıyoruz. Bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyoruz” diye konuştu.

Ulaşımdaki fiyat düzenlemeleri hakkında bilgi verdi

Ulaşımdaki fiyat düzenlemeleri ve abonman sistemi konuları hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi’nin derinleşen ekonomik kriz ortamında sosyal politikalara öncelik verdiğini söyledi.

Ulaşıma yüzde 300 civarında zam yapıldığı söylemlerinin doğru olmadığını dile getiren Başkan Bozbey, “Bursalılara bugüne kadar hep doğruyu söyledim. Doğruyu söylemeye devam edeceğim. Bilgi ve belgelerle konuşuyorum. Biz göreve geldiğimizde ulaşımdaki rakam 12 liraydı. Fakat bir sene önce fiyat belirlenmiş. Enflasyon yüzde 60 olmasına rağmen UKOME’ye kararı getirmemişler.

Yükü bizim üzerime bırakmışlar. BURULAŞ 2018’e kadar kendi kendine yeten bir kurum iken, 2018’den sonra kurum belediyeye mahkum hale getirilmiş. Önce Meclis’ten yüzde 2 destek kararı alıyorlar. Ardından yetmiyor, yüzde 6’ya çıkarıyorlar. Yetmiyor yüzde 12’ye çıkarıyorlar. Demek ki bir yönetim zafiyeti, yönetim hatası veya bilmediğimiz başka senaryolar var. BURULAŞ şu anda 300-350 milyon lira civarında her ay belediyeye mahkum olmuştur. Yaklaşık 2 milyar lira civarında SGK borçları da ödenmemiş. Bu yük de bizim üzerimizde” diye konuştu.

“Bursamızda yaşayan herkesin yararını gözetiyoruz”

Ekonomik koşullar nedeniyle girdi maliyetlerinde ciddi artışlar yaşandığını söyleyen Başkan Bozbey, bu artışın yüzde 35’i bulduğunu, personel giderleri de dahil edildiğinde oranın yüzde 56’ya kadar çıktığını ifade etti. Bir yolcunun maliyetinin 64.5 TL’leri bulduğunu aktaran Başkan Bozbey “Tüm bu artışlara rağmen bizim yaptığımız artış yüzde 30 civarındadır.

Geçmiş dönemde yapılması gereken ancak ötelenen tren ağır bakımlarına, can güvenliğini önceliğimiz olarak gördüğümüz için hızlıca başladık. Ulaşımda kullanılan araçlarımızın önemli bir kısmı oldukça yaşlıydı. Filomuza 42 yeni otobüs kazandırarak, filomuzun yaşını gençleştirdik. BURULAŞ’ın ve Bursa’daki ulaşım hizmetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına, ne yazık ki mevcut ekonomik koşullar altında bu düzenleme kaçınılmaz hale gelmiştir. UKOME’de alınan karar doğrultusunda da, kentimizde ulaşım ücretlerine yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir.

Benzer düzenlemeler yalnızca Bursa’da değil, ülkemizin birçok kentinde gündemdedir. Ayrıca taksi, minibüs ve diğer toplu taşıma araçları da ücretlerini yeniden belirlemek zorunda kaldı. Bizleri eleştirenlerin, önce kentleri ve ülkeyi içine sürükledikleri duruma bakmaları, sonra söz söylemeleri gerekir. Elbette hiçbirimiz bu tablo karşısında memnun değiliz. Ancak kentimizde ulaşımın aksamaması, hizmetin devam etmesi için bu adımları atmak zorundayız. Bursamızda yaşayan herkesin yararını gözetiyoruz. Geçmişte zedelenen kurumları yeniden ayağa kaldırıyoruz” dedi.

“Öğrencilerin ortalama 60-70 binişlik kullandığını gördük”

Artık abonman yerine "Kişiselleştirilmiş BursaKart Abonmanı" sistemine geçildiğini duyuran Başkan Mustafa Bozbey, yeni sistemle özellikle raylı sistemin kullanımını teşvik edeceklerini belirtti. Bursa’da tam 71 farklı ulaşım kartı kullanıldığını söyleyen Başkan Bozbey, yapılan çalışmalarla bu sayının 4-5’e indirildiğini belirtti.

Yeni kartların kişiye özel, dijital altyapıya sahip "Kişiselleştirilmiş BursaKartlar" olacağını anlatan Başkan Bozbey, “Şu anki sistemde bir kartı kaybettiğinizde, tüm bilgileriniz ve bakiyeniz kayboluyor. Yeni sistemde böyle bir sorun olmayacak. Bursamızda şu anda 100 bini abonman olmak üzere 2 milyon kart kullanıcısı var. 100 bin abonmanın da yüzde 75’i öğrenci. Yüzde 25’i ise tam abonman kullanıcılarından oluşuyor.

Türkiye’de en avantajlı öğrenci ulaşım tarifesini sunan belediyelerden biriyiz. Öğrencilerin ortalama 60-70 binişlik kullandığını gördük. Öğrencilerimiz hiç abonman kullanmadan da ulaşımdan ucuza yararlanıyorlar. Tam abonmanlarda da biniş sayısı yine 60-70’lerde kalıyordu. Bu durum yeni sisteme geçişimizin ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösteriyor” dedi.

"Aslında biz 35 liraya iki yolcu taşıyoruz"

Bugün yeni bir dönemi başlattıklarını dile getiren Başkan Bozbey, devreye alınacak "Kişiselleştirilmiş BursaKart Abonman" sistemi sayesinde herkesin avantajlı kullanım hakkına sahip olacağını vurguladı. Yeni sistemin detaylarını da anlatan Başkan Bozbey, “’Kişiselleştirilmiş Tam BursaKart Abonman’ 100 biniş hakkı ile 2900 lira olacak. ‘Kişiselleştirilmiş Öğrenci BursaKart Abonman’ ise yine 100 biniş hakkı ile 790 liradan Bursalılarla buluşuyor. Ayrıca uzun hatlara dair çalışmalarımız devam ediyor.

Ücretsiz raylı sistem kullanımı, ilave geçiş hakları ve çeşitli indirim avantajlarını içeren bu yeni sistemle ilgili detayları yakında paylaşacağız. Kentimizi yönetirken her adımımızda hakkaniyeti gözetiyoruz. Adil olmayı ve kurumlarımızın sürdürülebilirliğini esas alıyoruz. Kalıcı çözümler ancak adaletli bir anlayışla mümkündür. Kent içi ulaşımda her iki yolcumuzdan birini ücretsiz taşıyoruz. Yani tam abonman üzerinden hesapladığınızda aslında biz 35 liraya iki yolcu taşıyoruz. Tüm bu gerçekler, taşıma maliyetlerinin kurumumuz için ne denli ciddi bir sorumluluk haline geldiğini açıkça ortaya koyuyor." diye konuştu.

"Anne Kart" müjdesi

Tüm ekonomik koşullara rağmen ilçelerden gelen yolcularla ilgili de farklı bir düzenleme yaptıklarını açıklayan Başkan Bozbey, “Örneğin Gemlik’ten çıkan bir yolcumuz 90 dakika içerisinde BursaRay’ı ücretsiz olarak kullanıp bir yerden bir yere ulaşabilecek. Bunu da sistemimize aldık. Bu arada ulaşımı konuştuğumuz bugünlerde ‘Anne Kart’ uygulamamıza da geçiyoruz. 0-4 yaş arası çocuğu olup ihtiyaç duyan ve müracaatta bulanan annelerimiz bundan yararlanabilecek. Onlara hayırlı olsun. Şu anda yaptığımız tüm sosyal destekler kanuna, yönetmeliklere ve Bakanlığın kriterlerine uygun biçimde yapılıyor. Bizim desteklerimiz gerçek ihtiyaç sahiplerinedir” dedi.



