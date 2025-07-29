Bursa'da yürekleri ısıtan görüntü! Bir çiftçi, patlayan lastiğe rağmen yangına su taşıdı

Bursa'da Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen bir çiftçinin, tek lastiği patlayan tankeriyle su taşıması yürekleri ısıttı. Çiftçinin zorlu koşullara rağmen yangın bölgesine ulaşma çabası, çevredeki vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, traktörünün arkasına bağladığı su tankeriyle alevlere müdahale etmek üzere yola çıkan çiftçinin aracını lastiği bir süre sonra patladı. Ancak bu durum, çiftçinin yangına ulaşma azmini kırmadı.

Patlak lastiğiyle, jantın üzerinde yoluna devam eden çiftçinin bu fedakar anları, bölgedeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, zorlu arazi koşullarında dahi yangına yardım etme gayretiyle ilerleyen traktör ve su tankeri dikkat çekti.