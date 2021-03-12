Bursa'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 21 yaralı
Bursa'nın Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 9'u ağır 21 kişi de yaralandı.
AA
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Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi de yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Barakfakih mevkisinde freni arızalanan tır, yolun karşı şeridine geçerek çok sayıda araca çarptı.
Bursa Valisi Yakup Canbolat, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 9'unun durumu ağır olmak üzere 21 kişi yaralandığını açıkladı.
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.