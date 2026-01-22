Bursa'da zırhlı araç kaza yaptı: Külçe altınlar kayboldu!

İzmir-İstanbul Otoyolu Karacabey Canbaz mevkisinde Bursa'ya altın sevkiyatı yapan E.Ö. (21) idaresindeki zırhlı araç, seyir halindeyken kontrolden çıkıp bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile araçta bulunan R.T. (30) ile V.T. (48) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma yönlendirildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edilirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Külçe altın ve para taşıyorlardı

Kazanın ardından yapılan kontrollerde, zırhlı araçta bir kuyumcuya ait altın ve paranın olduğu öğrenildi.

Çevreye saçılan değerli eşyalar ekipler tarafından toplanırken kayıp olan 11 adet 1000'er gramlık külçe altından 3'ü daha sonra araç içinde yapılan aramada bulundu.

Jandarma ekipleri, bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.

8 külçe altın kayıp

Kazanın meydana geldiği yol kenarı ve çevresinde dedektörle arama yapıldığı ancak şu ana kadar kayıp olan yaklaşık 47,7 milyon TL değerindeki 8 külçe altına ulaşılamadığı öğrenildi.