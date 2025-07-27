Bursa’daki yangında 1 itfaiye eri şehit oldu

Bursa’da üç ilçeye yayılan yangında 100 hektardan fazla ormanlık alan kül oldu. Yangın söndürme çalışmalarında bir itfaiye eri şehit oldu, bir personel ağır yaralandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bölgedeki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada yangının bilançosunu açıkladı. Bozbey, yangının Ağlaşan Mahallesi'nde başladığını, Karahıdır ve İğdir mahallelerini tehdit ederek ilerlediğini belirterek, “Bu bölgedeki birçok orman alanı tamamen yandı. Köy ve mahallelerimiz tehdit altına girdi. Maalesef bir çalışma arkadaşımız ayağı kırıldığı için kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda. Ayrıca iki orman memuru yangın esnasında karbondioksit zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.” ifadesini kullandı.

İtfaiye eri Ramazan Şaşkın şehit oldu

Orman yangınına müdahale eden 38 yaşındaki itfaiye eri Ramazan Şaşkın, görev sırasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri Ramazan Şaşkın, yangın sırasında aniden fenalaştı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Şaşkın, buradan Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.