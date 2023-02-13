Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (BESOB) bağlı Bursa Tenekeciler Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlendirme Sanatkarları Odasınca soba üreticilerine ve esnafa yapılan çağrı sonucu 600 soba ve ekipman toplandı ve Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin aracılığıyla deprem bölgesindeki afetzedelere iletilmek üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, yaptığı açıklamada, afet zamanlarında esnafın her zaman yardıma koştuğunu, bu felakette de yardımlarını eksik etmediğini belirtti.

BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de BESOB'un tüm imkanlarını, afetzedelerin yaralarını sarmak için seferber ettiğini kaydederek, “Yardım çağrımıza kulak veren tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İznik ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikası da mesai sonrası 200 gönüllü gençle depremzedeler için battaniye üretimine başladı. 1 günde üretilen 12 bin polar battaniye, afet bölgesine ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi.

Firma yetkilisi Ferdi Hıştıroğlu, “İznik halkıyla beraber paketlemeye ve deprem bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. Ham maddeyi tedarik ettiğimiz sürece kesim yapıp battaniyeleri deprem bölgesine göndermeye devam edeceğiz” dedi