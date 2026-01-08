Bursa–İstanbul Otoyolu’nda fırtına tırı devirdi
Bursa–İstanbul otoyolunda etkili olan şiddetli fırtına kazaya yol açtı. Orhangazi–Gebze istikametindeki bir viyadükte seyir halindeki tır, kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralandı.
Şiddetli fırtınanın etkili olduğu Bursa–İstanbul otoyolunda, viyadükten geçen bir tır devrildi.
Olayın ardından bölgede bulunan diğer sürücüler yardıma koştu. Devrilen tırın kabininde sıkışan sürücünün araçtan çıkarıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazazedenin yürüyebildiğinin görülmesi üzerine çevredeki sürücüler derin bir nefes aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.