Bursalı kadın girişimciler Saraybosna’ya damga vurdu

09 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - BTSO Meclis Üyesi Sevgi Saygın başkanlığındaki Bursa Kadın Girişimciler Kurulu ilk yurt dışı ziyaretini Bosna Hersek’e gerçekleştirdi. Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı himayesinde organize edilen ‘Güney Avrupa İş Kadınları Zirvesi’ne onur konuğu olarak katılan heyette; Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, Başkan Yardımcıları Enerjin Baloğlu ve Fatma Ayyıldız ile İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası KGK Üyesi Melike Salman Eren yer aldı.

“Köklü bağlarımız var”

‘Güney Avrupa İş Kadınları Zirvesi’ programı, Avrupa’nın farklı ülkelerinden bürokrasi ve iş hayatında aktif rol oynayan kadınların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Programa Türk iş kadınlarını temsilen onur konuğu olarak katılan Bursa Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevgi Saygın, Bursa ve Balkan coğrafyasının uzun yıllara dayanan köklü kardeşlik bağlarının olduğunu belirterek, “Balkan ülkeleri ile Türkiye’nin güçlü kardeşlik bağları var. Bursalı iş kadınları olarak Balkan ülkeleri ile daha güçlü işbirlikleri kurmayı hedefliyoruz” dedi.

“Çok güzel ağırlandık”

Özellikle Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki vize serbestliğinin 2 ülke arasındaki ilişkilerin her geçen yıl artmasını sağladığını ifade eden Saygın, şöyle konuştu: “Bosna Hersek halkı ile yüzyıllara dayanan köklü ilişkilerin son dönemde ticari ilişkilere de yansıyor. Kardeş olarak gördüğümüz Balkan coğrafyası ile her alandaki işbirliğimizi artırmayı amaçlıyoruz. Ülkemizi temsilen Bosna Hersek’te gerçekleştirdiğimiz ziyarette önemli görüşmeler yaptık. Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın destekleriyle Balkan coğrafyası iş kadınları ile işbirliğimizi güçlendirdik. Bizlere her anlamda destek veren BTSO Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür ediyoruz.”

“Türk kadınları çok güçlü”

Saraybosna Birleşik İş Kadınları Derneği Başkanı Dzenita Zirdum, Avrupanın dört bir yanından gelen iş kadınlarının zirvede deneyimlerini paylaştığını ifade ederek, “Güney Avrupa İş Kadınları Zirvesi’ne, Türk iş kadınlarını temsilen onur konuğu olarak davet ettiğimiz Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nun ziyareti bizleri onurlandırdı. Kurul Başkanı Sevgi Saygın ve beraberindeki heyete, ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Zirvede Sayın Sevgi Saygın’ın konuşmalarında aktardığı dostluk ve kardeşlik mesajları ile Türk kadınlarını daha çok yanımızda hissettiğimizi belirtmek isterim.” diye konuştu.

Kısa bir süre önce Türkiye’ye yaptıkları ziyarette Bursalı iş kadınları ile bir araya geldiklerini anımsatan Zirdum, “Türk kadınları çok güçlü. Bu güç bizlere ilham veriyor. Çalışkan ve üretken Türk kadını sadece bizlere ve Balkan coğrafyasına değil, tüm dünyada örnek alınmalıdır” şeklinde konuştu.

“Bölgede Türk yatırımcıya ihtiyaç var”

Güney Avrupa İş Kadınları Zirve’si kapsamında Saraybosna’ya gelen Bursa KGK heyeti Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği’ni de ziyaret etti. Heyet, Ticaret Müşaviri Sevgin Güngör ile bir araya gelerek, Balkan coğrafyası ve Türkiye arasında gerçekleştirilebilecek yatırım olanakları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bursa’dan bir heyetin Saraybosna’da olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten Güngör, “Bosna Hersek, Avrupa Birliği katılım sürecinde önemli aşamalar kat etmiş bir ülke. Gümrük anlaşmaları sayesinde neredeyse tüm Avrupa pazarında ticaret serbestliğine sahip. Ancak bölgede nitelikli yatırımlar gerçekleştirilemediği için ticari anlamda çok büyük bir açık var. Bölgenin özellikle Türk yatırımcılara ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.