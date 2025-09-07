Bursalı süt üreticilerinden yem dayatmasına tepki! "Maliyetler yükseliyor"

Aralarında Sütaş, Yörsan ve Tek Süt gibi büyük süt ve yem firmalarının bulunduğu bir grubun ’yem dayatması’ndan şikayetçi olan süt üreticileri şikayetlerini dile getirdi. Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Tunca, Rekabet Kurulu’nun süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma açmasını ve özellikle zorunlu ’yem dayatması’ konusunda aldığı kararları değerlendirdi.

Büyük süt firmalarının zaten üreticiden sütü ucuz aldığını ve üzerine yemden de kazanmak için yetiştiricileri zorlayan bir uygulamayı dayattığını belirten Tunca, süt üreticilerinin "Sütünü alırım ama yemi benden almak kaydıyla" diye böyle zorlamayla karşı karşıya kaldığını vurguladı.

Süt firmalarının yaptığı bu dayatmanın Rekabet Kurulu’nca tespit edildiğini ve aldığı kararla bir daha yapılmayacağını dile getiren Tunca, şöyle konuştu:

"Rekabet Kurulu’nun aldığı karar çiftçiler için çok önemli. Üreticilerden sürekli şikayet geliyordu. Daha ucuza tedarik edecekken sütü verdikleri firmadan pahalıya yem aldıklarını söylüyorlardı. Yıllardır üreticiler firmalar tarafından hep ezilmiş. Rekabet Kurulu, bunu belgelemiş oldu. Bundan sonraki dönemin farklı olacağını düşünüyoruz umarız yanılmayız. Rekabet Kurulu’nun ulusal firmaların, süt firmalarının yaptığı dayatmaya karşı çiftçinin yanında, küçük üreticinin yanında olmasını gerçekten çok önemsiyoruz. Soruşturmanın sonuçlarını biz de bekliyoruz."

Firmaların yemden de kazanmak maksadıyla üreticileri zorlamasına karşı olduklarını dile getiren Tunca, "Bundan sonraki dönemde böyle olmaması için de elimizden gelen mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Bu konuya ilişkin Birlik Başkanı’mız Sencer Solakoğlu‘nun bir şikayeti vardı; özellikle bu yem firmaların süt firmalarının yem dayatması konusunda bizzat kendisi şikayetçi oldu. Şu anda gelinen durumda da Sencer Solakoğlu‘nun üreticiler adına büyük bir emeği var" dedi.

Üreticilerin, bayiden pazarlıkla daha ucuza ürün almak varken pahalıya alarak maliyetlerinin yükseldiğine dikkati çeken Tunca, şöyle devam etti:

"Süt firmaları fiyatlarının sabit olduğunu söylüyorlar ancak burada asıl sorun zorunluluk. Fiyatlar sabit ama cebinde parası olan üretici, bayiden daha ucuza yem alabilme imkanı varken sütünün alınmaması tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. Küçük üreticiler gerçekten önemli. Küçük üreticileri köylerde hayvancılık yapan küçük üreticileri biz yaşatmazsak oradaki kültürümüze sahip çıkmazsak oradaki insanlarımız köylerimizi boşalttığında ne yapacağız. Birçok köyü hayvancılık ayakta tutuyor. Dışardan ithalat da durursa daha ciddi sıkıntılar ortaya çıkar."

Üreticiler de şikayetçi

Mustafakemalpaşalı süt üreticisi Hüseyin Ceylan ise süt firmaların "yem almazsan sütünü almam" diye bir dayatmasıyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Bu sorunun epey bir süredir devam ettiğini ancak bıçağın kemiğe dayadığını dile getiren Ceylan, şunları kaydetti:

"Üreticiyi, çiftçiyi küstürüyorlar. Birçok kişi hayvancılığı bırakma noktasına geldi. Ben şahit oldum bir şeyi anlatayım. 60 yaşında bir üretici, ’ben bu çizmeyi çıkarırsam bir daha giymem ayağıma, bu hayvancılığı yapmam çoluğum çocuğum zaten yanımda değil" dedi bize. Üreticiler parasıyla pazarlık ederek daha ucuza alabilir ama firma istediği yemi sana gönderdiği zaman itiraz etme şansın yok. Yem üretici maliyetlerinin üçte birini oluşturuyor. Rekabet Kurulu kararlarını, soruşturma sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Rekabet Kurulu soruşturma açmıştı

Rekabet Kurulu, Konya Şeker, Sütaş, Matlı Yem Grubu’na bağlı Yörsan ile Teksüt’ün aralarında olduğu süt sektöründeki 39 teşebbüse soruşturma açmıştı. Süt sektöründe uzun süredir münakaşa edilen "süt karşılığı yem" uygulamasına karşı harekete geçen Rekabet Kurulu ayrıca sanayicilerin bazı kurallara uymasını zorunlu hale getirmiş ve üreticilerin yem almaya zorlanamayacağına karar vermişti.