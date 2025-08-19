Bursa'nın 30-35 günlük suyu kaldı

Nezaket Çetin-BURSA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’nın su ihtiyacını karşılayan barajlarda ciddi düzeyde su kaybı yaşandığını vurguladı.

Bozbey, konunun sadece bugünün sorunu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

“2010 yılında İstanbul’da yapılan bir toplantıda, Türkiye mevcut gidişatını sürdürürse 2040’lı yıllarda çölleşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı bilgisi verilmişti. Bizim de buna göre hazırlık yapmamız gerekiyor.

Şu anda Bursa'nın Doğancı Barajı’nda yalnızca 30- 35 günlük su kaldı. Buradan tüm Bursalı hemşehrilerime bir kez daha sesleniyorum: Su tasarrufu konusunda biraz daha sabırlı olalım. Daha önce yaptığınız gibi sularımızı dikkatli kullanalım.”

Başkan Bozbey, 1 Eylül itibarıyla baypas hattı ile Çınarcık Barajı’ndan gelen suyun Dobruca Arıtma Tesisi’ne aktarılmaya başlanacağını ve bu proje sayesinde kentin su sorunu rahatça karşılayabileceklerini belirterek, “Sayın Valimizle birlikte 1 Eylül’de bu hattın açılışını yapacağız” dedi.