Bursa’nın barajlarında kritik eşik aşıldı

Bursa’da 4 Şubat 2026 tarihli baraj verilerine göre Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyelerinde son dönemde artış gözlemlenirken, bu barajlardaki doluluk oranları geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın etkisiyle en düşük seviyeyi görmüştü.



Öte yandan barajlardaki doluluk oranları 17 Ekim 2025 itibarıyla sıfırın altına kadar düşmüştü ve bu kuraklığın etkisiyle BUSKİ tarafından kent genelinde planlı su kesintilerine başlanmıştı.

Son açıklanan verilere barajlarda gözle görülür bir artış olurken, Bursa’nın toplam günlük su üretimi 432 bin 370 metreküp oldu. Bunun 169 bin 70 metreküplük kısmı Doburca Arıtma Tesisi çıkışından sağlanırken, Pınar kaynaklarından 93 bin 22, yeraltı kuyularından 130 bin 238 metreküp su üretildi. Ayrıca D46 Çınarcık hattından 40 bin 40, Doburca arıtmadan by-pass Çınarcık hattından da 40 bin 180 metreküp su temin edildi.

Geçtiğimiz yıl ekim ayından yüzde sıfır olarak görülen Doğancı Barajında su seviyesi yükselmeye başladı.

Yapılan son ölçümlerde Doğancı Barajı su kotu 315,15 metreye yükselirken, bir önceki döneme göre 51 santimetrelik artış oldu. Baraja günlük 622 bin 923 metreküp su girişi gerçekleşti ve doluluk oranı yüzde 25,45 olarak kaydedildi.

Nilüfer Barajı’nda ise su kotu 736,97 metreye, yükseliş 70 santimetreye ulaştı. Buraya günlük 513 bin metreküp su girdi ve doluluk oranı yüzde 26,02 olarak ölçüldü.

Veriler, Bursa’daki barajlardaki su seviyelerinin son dönemde toparlanma eğiliminde olduğunu gösterse de geçmişte yaşanan ciddi düşüş kentte su güvenliği ve kuraklık riskini yeniden gündeme getiriyor. Uzmanlar yağışların düzenli devam etmesinin önemine dikkat çekerken, iklim değişikliği ve su tasarrufu konularında vatandaşları bilinçli olmaya çağırıyor.