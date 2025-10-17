Bursa'nın iki barajı kurudu! Doluluk oranı yüzde 0'a düştü

Bursa'nın içme suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları tamamen kurudu. Özellikle Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya'nın bazı bölgelerine su sağlayan bu iki kritik su kaynağındaki dramatik düşüş, kentteki su krizini derinleştirdi.

Toplamda 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olan bu barajlarda su seviyesi kritik eşiğin altına indi. 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer Barajı ile 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı Barajı'nda su kalmadı.

Doluluk oranında şok eden düşüş

28 Eylül'de yüzde 2,33 olarak ölçülen ortalama doluluk, hızla düşerek 12 Ekim'de yüzde 0,49'a geriledi. 15 Ekim itibarıyla yüzde 0,15 olan bu oran, son ölçümlere göre yüzde 0 (sıfır) olarak belirlendi.

Kent, günlük 400 ila 500 bin metreküp civarında olan su ihtiyacını karşılamakta büyük zorluk yaşıyor. İhtiyacın bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan günlük 100 bin metreküp takviye su, mevcut kuyular ve pınar kaynakları aracılığıyla temin edilmeye çalışılıyor.

Altı ilçede planlı su kesintisi

Yaşanan kuraklık ve su kıtlığı nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), radikal bir tedbir uygulamaya başladı.

BUSKİ, 1 Ekim tarihinden itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süren planlı su kesintileri uyguluyor.