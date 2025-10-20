Bursa'nın kaç günlük suyu kaldı? Belediye Başkanı açıkladı

Bursa’da sosyal medyada yayılan “barajlar kurudu” iddialarına yanıt veren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Doğancı Barajı’nda yaptığı açıklamada su sıkıntısının teknik göstergelerle yanlış yorumlandığını söyledi.

Bozbey, “Barajlarda sıfır görünen oran, DSİ’nin belirlediği kodun altındaki suyu kapsamıyor. O su kullanılabilir durumda” dedi.

Kentte günlük 430 bin metreküp su tüketildiğini belirten Bozbey, bu miktarın yüzde 70’inin yeraltı ve kaynak sularından sağlandığını açıkladı. Doğancı Barajı’nda 8,5 milyon metreküp suyun pompalarla sisteme aktarıldığını da ifade etti.

"20 yıllık ihmalin sonucunu yönetiyoruz"

Su sorunlarının geçmiş yönetimlerin ihmallerinden kaynaklandığını belirten Bozbey, Çınarcık Barajı isale hattı projesinin yıllarca geciktirildiğini vurguladı. Göreve geldiklerinde ilerleme oranının yüzde 5 olduğunu söyleyen Bozbey, “Şu anda yüzde 90 seviyesindeyiz” dedi.

Kesintilerin kriz yönetimi amaçlı olduğunu kaydeden Bozbey, “Gece uygulanan planlı kesintilerle 50 bin metreküp su tasarrufu sağlıyoruz” diye konuştu.

İklim değişikliğinin etkilerine dikkat çeken Bozbey, “Türkiye son 52 yılın en büyük kuraklığını yaşıyor. Bu nedenle su yönetimi artık bir tercih değil, zorunluluktur” dedi.