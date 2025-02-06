Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerini yayınladı.

31 Aralık 2024 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 664 bin 944 oldu.

Peki Bursa’nın nüfusu ne kadar, Bursa’da kaç kişi yaşıyor?

TÜİK verilerine göre; Bursa nüfus olarak Türkiye’nin en büyük dördüncü şehri oldu.

Bursa’da 31 Aralık 2024 itibarıyla 3 milyon 238 bin 618 kişi yaşıyor.

Bursa’da erkek sayısı 1 milyon 616 bin 941, kadın sayısı ise 1 milyon 621 bin 677 olarak belirlendi.