Bursa'nın yeni belediye başkanı belli oldu

Mustafa Bozbey'in tutuklanıp görevden uzaklaştırılmasının ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak Hulusi Doğan yürütecek.

Nezaket ÇETİN / DÜNYA BURSA

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hakkında verilen tutuklama kararının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini geçici olarak Hulusi Doğan yürütecek.

Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili seçilene kadar Vali Yardımcısı Hulusi Doğan'ın iş ve işlemleri yürütmek üzere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirildiğini açıkladı.

