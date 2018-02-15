Burseya Dağı'nda eller tetikte

15 Şubat 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek için 20 Ocak'ta başlatılan harekat başarıyla sürüyor.

Harekatın 9. gününde (28 Ocak) teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'nda Mehmetçik görev yapıyor.

Askeri birlikler ilerleyişini sürdürürken, alan güvenliğini sağlayan komandolar oluşturdukları üs bölgelerinde PYD/PKK'lı teröristlerin her türlü hareketini izliyor.

Burseya Dağı'nda komandolar zorlu hava şartlarına rağmen oluşturulan mevzilerde gece görüşlü dürbünlerle sürekli gözetleme yaparken, bir yandan da elleri tetikte bölgenin güvenliğini sağlıyor.

Uzun menzilli silahlarla teröristlerin her türlü sızma girişimine anında karşılık veren askerler, teknolojinin tüm imkanlarından yararlanıyor.

Hedefler Fırtına obüsleri ve tank atışlarıyla yerle bir ediliyor

Tamamen yerli üretim İHA ve SİHA'ların desteğiyle yürütülen harekatta, teröristlerin beton bloklarla güçlendirdiği savunma hatları ise gün boyunca Fırtına obüsleri ve tank atışlarıyla yerle bir ediliyor.

Teröristlerin saklandığı tüneller tek tek belirlenirken, askerler tuzaklanmış patlayıcıları imha ediyor.

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kalkan olarak kullanarak meskun mahallerde düzenlemesi muhtemel saldırılara karşı her türlü önlemi alan Mehmetçik, sınır hattı boyunca alan derinliğini artırıyor.

Kaynak: AA