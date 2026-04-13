Bursluluk sınav giriş belgesi açıklandı mı? İOKBS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

5, 6, 7, 8, hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflar her sene ter döktüğü İOKBS bu yıl 26 Nisan'da gerçekleşecek. Sınava bugün itibarıyla 13 gün kaldı. Sınava sayılı günler kala adayların gözü kulağı sınav yerleri için MEB'de... Gittikçe hızlanan soru "Bursluluk sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak" oluyor.

2026 bursluluk sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2026 bursluluk sınav yerleri için kesin bir tarih belirtilemezken MEB'den "Sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınabilecek" ifadesi yer aldı. Bu sebeple gözler 20 Nisan Pazartesi tarihinde olacak.

Sınav, 26 Nisan Pazar günü saat 10.00'da başlayacak ve öğrencilere 80 soru için 100 dakika verilecek.