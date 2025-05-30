Bursluluk Sınavı Sonuçları 2025: İOKBS sonuçları erişime açıldı! MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı

Bursluluk sınavı sonuçları, on binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyordu.

Hem öğrenciler hem de veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesini yoğun şekilde ziyaret ederken sonuç saatine ilişkin bilgi almak istiyordu.

"Bursluluk Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu yanıt beklerken, MEB'den son dakika açıklaması geldi.

Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınav sonuçlarını bugün açıkladı.

MEB’den yapılan açıklamada “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı” ifadesine yer verildi.

Bursluluk sınav sonucuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu adresinden ulaşabilirsiniz.

Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı. MEB'e bağlı resmi okullarda öğrenim gören ve sınavı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında başlayacak.