Bursluluk Sınavı Sonuçları 2025: İOKBS sonuçları erişime açıldı! MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı
On binlerce öğrenci bursluluk sınav sonuçlarını bekliyordu. Milli Eğitim Bakanlığı sonuçların açıklanacağı tarihi duyurmuş fakat saat vermemişti. Bu nedenle "Bursluluk Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu gündem olmuştu. MEB 'son dakika' açıklamasıyla bursluluk sınav sonuçlarının erişme açıldığını duyurdu. İşte bursluluk sınav sonuçlarını sorgulama ekranı...
Bursluluk sınavı sonuçları, on binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyordu.
Hem öğrenciler hem de veliler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi sitesini yoğun şekilde ziyaret ederken sonuç saatine ilişkin bilgi almak istiyordu.
"Bursluluk Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu yanıt beklerken, MEB'den son dakika açıklaması geldi.
Bursluluk sınav sonuçları açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınav sonuçlarını bugün açıkladı.
MEB’den yapılan açıklamada “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Sonuçları Açıklandı” ifadesine yer verildi.
Bursluluk sınav sonucuna Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu adresinden ulaşabilirsiniz.
Bursluluk sınav sonucunu öğrenmek için tıklayınız...
Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı. MEB'e bağlı resmi okullarda öğrenim gören ve sınavı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında başlayacak.