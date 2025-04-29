Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İOKBS sonuç tarihi belli mi?

Bursluluk Sınavı 27 Nisan Pazar günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı. On binler sınavda ter dökerken pazartesi günü de soru ve cevaplar yayımlandı. Öğrenciler ne kadar net yaptığını az çok tahmin etse de kesin sonuçları bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bursluluk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav takvimine göre Bursluluk Sınavı sonuçları 30 Mayıs Cuma günü açıklanacak. MEB saate ilişkin açıklama yapmazken geçen yıl saat 12.42'de sonuçlar MEB resmi sitesinden duyurulmuştu.

Burs başlangıcı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin açıklamalarda bulundu. MEB'e bağlı resmî okullarda eğitim gören ve Bursluluk Sınavı'nı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin bursları, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında ödenmeye başlanacak.