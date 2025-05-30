Bursluluk Sınavı sonuçları sorgulama ekranı: İOKBS sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte muhtemel sonuç saati

Bursluluk sınavı sonuçları, on binlerce öğrencinin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre sonuçlar bugün ilan edilecek. Hem öğrenciler hem de veliler, MEB'in resmi sitesini yoğun şekilde ziyaret ederken sonuç saatine ilişkin bilgi almak istiyor. Konu hakkında net bir ifade yer almazken "Bursluluk Sınavı sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

Bursluluk sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, Bursluluk Sınav sonuç saatine kılavuzda yer vermedi. Bu nedenle kesin saat verilemiyor. Fakat geçen yıl sonuçlar saat 12.42'de adayların erişimine açılmıştı. Bu yıl da sonuçların saat 12.00-13.00 saatleri arasında açıklanması bekleniyor.

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Burs ödemeleri ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bursluluk Sınavı'nı kazanan öğrencilerin burs başlangıç tarihine ilişkin açıklama yaptı. MEB'e bağlı resmi okullarda öğrenim gören ve sınavı kazanarak kayıt yaptıran öğrencilerin burs ödemeleri, kayıt tarihini izleyen ilk Ekim ayı başında başlayacak.