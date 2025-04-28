Bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarı erişime açıldı

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan Pazar günü gerçekleşti. Sınavın sonuçları 30 Mayıs'ta ilan edilecek. Soru ve cevap anahtarı için aramalar sıklaşırken MEB'den beklenen duyuru geldi.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bursluluk Sınavı soru ve cevap anahtarı adayların erişimine saat 17.44 itibarıyla açıldı. Soru ve cevaplara erişmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAPLARI

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 İOKBS Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'na göre Bursluluk Sınavı'nın sonuçları 30 Mayıs tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar MEB'in http://www.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacak.