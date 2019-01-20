BUSİAD ismini değiştirdi

20 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - BUSİAD’ın Olağan Mali Genel Kurulu’nda, cinsel eşitliğine uygun olarak gerçekleştirilen değişiklikte, Derneğin kısaltması ise BUSİAD olarak korundu. BUSİAD Evi’nde gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul’da konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay, iç piyasa ve dünya olmak üzere iki riskle karşı karşıya olunduğunu belirterek, “Döviz, Merkez Bankası’nın faizleri olması gereken yere geçte olsa getirmesiyle, istikrara kavuştu. Enflasyon ise bu sene ilk yarı sonuna kadar, 20’li rakamlar civarında kalarak varlıklarımızı eritmeye devam edecek. Seçim sonrası gelişecek konjonktür, enflasyonun yönünü belirleyecek. Umudumuz, enflasyonla birlikte faizlerin de düşmesi, yeniden yatırım yapılacak ortamın oluşması. Kalkınmak için üretmek zorundayız bu da haliyle yatırım gerektiriyor. 2019’un hepimize toparlanabilecek imkan sağlamasını dilerim” dedi.