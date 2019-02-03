BUSİAD üniversite-sanayi işbirliğini sürdürüyor

03 Şubat 2019

BURSA (DÜNYA) - İş hayatına atılacak mühendis adayları için, üniversite eğitimi sürecinde verilemeyen veya yeteri kadar ele alınamayan konularda, çalışma hayatındaki uzmanların aktarımıyla eksikliklerinin giderilmesini amaçlayan seminerler dizisi 2019 bahar döneminde 7 başlık altında sürecek.

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gökhan Ekrem Üstün ve BUSİAD Genel Koordinatörü Basri Tüfekçioğlu'nun katılımyla gerçekleşen toplantıyla bahar dönemi seminer konuları ve tarih aralığı belirlendi. Buna göre; iletişim sanatı, işletmelerde enerji verimliliği, dijital dönüşüm, mühendislik ve teknoloji yönetimi, fütürizm ve mühendislik, CV hazırlama ve mülakat teknikleri ile girişimcilik konuları, 27 Şubat-17 Nisan arasında ele alınacak.