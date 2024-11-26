Bütçe görüşmeleri 'Teğmen' dövizleri ile başladı! Yaşar Güler: Basından değil, Bakan'dan dinleyin

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Komisyon toplantısı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında gerçekleştirildi.

CHP'den “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” mesajı

Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı öncesinde tokalaşmak üzere CHP sıralarına gittiğinde, CHP’li vekiller, “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç mu? Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz” ifadelerini kullandı.

Bakan Güler ise bu eleştirilere, “Birazdan anlatacağım. Basından değil, Bakan’dan dinleyin” diyerek yanıt verdi.

Bütçe görüşmelerinde ele alınacak konular

Komisyonda sadece Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi değil, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın bütçe teklifleri ile 2023 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları da masaya yatırılacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunumuna başlayarak 2025 yılı için planlanan projeler, harcamalar ve ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.

Tartışmalı başlangıç

Toplantı, bütçe görüşmelerinin ötesinde, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı. Özellikle CHP’nin, askeri öğrencilere yönelik tutumu eleştiren ifadeleri ve Güler’in yanıtı, görüşmelerin yoğun bir gündeme sahne olacağını işaret etti.

Komisyon toplantılarının, önümüzdeki günlerde ayrıntılı raporlarla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.