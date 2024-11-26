Bütçe görüşmeleri 'Teğmen' dövizleri ile başladı! Yaşar Güler: Basından değil, Bakan'dan dinleyin
Milli Savunma Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Görüşmeler öncesinde CHP milletvekilleri, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” yazılı dövizlerle dikkat çekerken, Bakan Yaşar Güler, eleştirilere "Birazdan anlatacağım. Basından değil, Bakan’dan dinleyin" diyerek bütçe sunumuna başladı. Toplantıda, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın bütçesi ve Sayıştay raporları da ele alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşülmeye başlandı. Komisyon toplantısı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında gerçekleştirildi.
CHP'den “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” mesajı
Görüşmeler öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) milletvekilleri dikkat çekici bir protestoya imza attı. Vekiller, oturdukları sıralara "Mustafa Kemal’in Askerleriyiz" yazılı dövizler bırakarak mesaj verdi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, toplantı öncesinde tokalaşmak üzere CHP sıralarına gittiğinde, CHP’li vekiller, “Mustafa Kemal’in askeri olmak suç mu? Teğmenlerimize sahip çıkın. Siz de teğmen oldunuz” ifadelerini kullandı.
Bakan Güler ise bu eleştirilere, “Birazdan anlatacağım. Basından değil, Bakan’dan dinleyin” diyerek yanıt verdi.
Bütçe görüşmelerinde ele alınacak konular
Komisyonda sadece Milli Savunma Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi değil, Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı’nın bütçe teklifleri ile 2023 yılı kesin hesapları ve Sayıştay raporları da masaya yatırılacak.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Bakanlığın bütçesine ilişkin sunumuna başlayarak 2025 yılı için planlanan projeler, harcamalar ve ihtiyaç duyulan kaynaklarla ilgili ayrıntılı bilgi verdi.
Tartışmalı başlangıç
Toplantı, bütçe görüşmelerinin ötesinde, siyasi tartışmaların gölgesinde başladı. Özellikle CHP’nin, askeri öğrencilere yönelik tutumu eleştiren ifadeleri ve Güler’in yanıtı, görüşmelerin yoğun bir gündeme sahne olacağını işaret etti.
Komisyon toplantılarının, önümüzdeki günlerde ayrıntılı raporlarla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.