Bütçe görüşmelerinde Bakan Soylu ile muhalefet arasında tartışma

ANKARA(DÜNYA) İçişleri Bakanlığı’nın bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile CHP ve HDP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yapılan çalışmalar ve verileri açıkladığı sırada CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’a, "Gülerek bakma, ben terörle mücadele anlatıyorum. Orada evlatlarımız şehit oluyor sen gülüyorsun.” diye seslendi. CHP’li vekiller tepki gösterirken, CHP’li Özkoç, Bakan Soylu’ya, “Ahlak kuralları içinde konuş, senin yalanlarını dinlemek zorunda mıyım?” dedi. Tartışmanın büyümesi üzerine Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz oturuma ara verdi.

Bakan Soylu, verilen aranın ardından sunumuna yeniden başladı ancak CHP ve HDP’li milletvekilleri ile Soylu arasında karşılıklı atışmalar devam etti. Muhalefet milletvekilleri, "Sedat Peker’den 10 bin dolar maaş alan siyasetçi var.” açıklamasını hatırlatınca, Bakan Soylu “Ben 10 bin doları alan siyasetçiyi söylerim siz de başka şeyler söylemek zorunda kalırsınız. Kılıçdaroğlu, Bylock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım.” yanıtını verdi.