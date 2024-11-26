Bütçe görüşmelerinde 'teğmenler' gerilimi!
Bütçe görüşmelerinde CHP'li vekiller ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler arasında 'teğmenler' gerilimi yaşandı. CHP sıralarından "Atatürk'ün askerlerinin yanındayız. O gençlere sahip çıkılacak" sloganlarının yükselmesinin ardından, Bakan Güler de ihraçları istenen teğmenler hakkında konuşmayınca gerginlik çıktı. Güler, komisyonu terk ederken görüşmelere de 15 dakika ara verildi.
Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine soruşturma açılmış, teğmenler ile komutanlarının 'disiplinsizlik' nedeniyle ordudan ihracı istenmişti.
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuyu açmaktan kaçınması ve CHP'li vekillerin protestosu ortamı bir anda gerdi.
CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının ardından ihracı istenen teğmenlere sahip çıkacaklarını belirtip, sunumunda teğmenlere yer vermeyen Bakan Güler'i protesto etti. Gerginlik sonrası görüşme 15 dakika ertelendi.
'Teğmenlerimize sahip çıkın'
Toplantı öncesi masalarına, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizler koyan CHP'li vekiller, Güler’i bu dövizlerle karşıladı. Tokalaşma sırasında CHP'li vekiller Güler'e “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi.
CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz." derken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Sadece 5 teğmen değil, TSK'daki Atatürkçülere sopa gösteriliyor" dedi.
Komisyonu terk etti
Tepkilere rağmen Güler, teğmenler konusuna değinmeyince gerginlik büyüdü. Görüşmelere ara verilirken, Bakan Güler, komisyonu terk etti.