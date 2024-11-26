Bütçe görüşmelerinde 'teğmenler' gerilimi!

Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yeminine soruşturma açılmış, teğmenler ile komutanlarının 'disiplinsizlik' nedeniyle ordudan ihracı istenmişti.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in konuyu açmaktan kaçınması ve CHP'li vekillerin protestosu ortamı bir anda gerdi.

CHP'li vekiller, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganının ardından ihracı istenen teğmenlere sahip çıkacaklarını belirtip, sunumunda teğmenlere yer vermeyen Bakan Güler'i protesto etti. Gerginlik sonrası görüşme 15 dakika ertelendi.

'Teğmenlerimize sahip çıkın'

Toplantı öncesi masalarına, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" yazılı dövizler koyan CHP'li vekiller, Güler’i bu dövizlerle karşıladı. Tokalaşma sırasında CHP'li vekiller Güler'e “Teğmenlerimize sahip çıkın” dedi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, “2023’e kadar suç olmayan nasıl bugün suç oluyor? Biz fesli Kadir’in değil Atatürk’ün askerleriyiz." derken, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da "Bu garabeti Türkiye kaldıramaz. Sadece 5 teğmen değil, TSK'daki Atatürkçülere sopa gösteriliyor" dedi.

Komisyonu terk etti

Tepkilere rağmen Güler, teğmenler konusuna değinmeyince gerginlik büyüdü. Görüşmelere ara verilirken, Bakan Güler, komisyonu terk etti.