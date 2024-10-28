Bütçe maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurulu’nda bu hafta, kadınların sadece kendi soyadlarını kullanmalarına engel getiren düzenlemelerin de içinde yer aldığı 9. Yargı Paketi’nin gündeme alınması bekleniyor. 2025 yılı bütçe görüşmeleri ise 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerinde yapılacak görüşmeler ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlıyor.

TBMM’de bütçe maratonu çarşamba günü 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifinin Geneli ile Sayıştay Raporları üzerinde görüşmeler ile saat 10.00’da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlayacak.

Bütçe maratonunda 31 Ekim Perşembe günü ise TBMM bütçesi görüşülecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un bütçe sunumunu yapması bekleniyor.