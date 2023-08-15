Bütçe temmuz'da 48.6 milyar fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verilerine göre, kur korumalı mevduat (KKM) için Temmuz ayında 34.5 milyar lira tutarında transfer yapıldı. KKM için yılın başından bu yana küçük miktarlarda yapılan transferler, TL'nin keskin değer kaybettiği Haziran ayında 20.6 milyar liraya çıkmıştı.

Yılın başından bu yana gerçekleşmelere bakıldığında, bütçe dengesi Ocak-Temmuz'da 434.7 milyar lira açık, faiz dışı denge ise 121.7 milyar lira açık verdi.